Comiat amb honors

Actualitzada 09/01/2024 a les 06:39

Els Globus d’Or van acomiadar la matinada d’ahir amb honors la sèrie Succession, la triomfadora indiscutible en l’apartat televisiu de la 81a edició d’aquests premis, considerats tradicionalment com l’avantsala dels Oscar. Així, la quarta i última temporada de la ficció d’HBO, que va culminar el mes de maig passat una trajectòria “llegendària”, deixa un llegat important pel que fa a reconeixements. I és que, fins i tot a falta dels Emmy, que se celebraran d’aquí a una setmana, Succession ha fet història als Golden Globes guanyant en totes les categories a les quals estava nominada i rebent un total de quatre premis.

A més de la categoria reina, la de millor sèrie dramàtica, la família Roy s’ha emportat també guardons per a molts dels seus membres: el de millor actor protagonista en drama per a Kieran Culkin, el de millor actriu protagonista en drama per a Sarah Snook i el de millor actor de repartiment per a Matthew Macfadyen.

L’altra ficció triomfadora és The Bear, una producció amb to dramàtic que ha arrasat en les categories de comèdia. La producció de FX, que pot veure’s a Andorra a través de Disney+, es va emportar els guardons de millor sèrie de comèdia, millor actor de comèdia per al seu protagonista Jeremy Allen White i millor actriu de comèdia per a Ayo Edebiri.

Aquesta producció comparteix nombre de premis, un total de tres, amb la minisèrie guanyadora dels Globus d’Or: Bronca, de Netflix, que a més d’emportar-se el de millor minisèrie, també ha aconseguit els dos d’interpretació als quals aspirava: millor actriu per a Ali Wong i millor actor per a Steven Yeun.

Completa el palmarès The Crown, que no marxa amb les mans buides en la temporada final gràcies al guardó rebut per Elizabeth Debicki a millor actriu de repartiment pel seu paper de Diana de Gal·les. Menys sort va tenir Solo asesinatos en el edificio, que amb cinc nominacions partia com una de les favorites i no va aconseguir cap premi.

En l’apartat cinematogràfic, Oppenheimer, de Christopher Nolan, va ser la gran vencedora amb cinc premis, entre els quals el de millor drama, director, actor dramàtic protagonista (Cillian Murphy) i actor de repartiment (Robert Downey Jr.). En canvi, Barbie va marxar pràcticament de buit malgrat arribar com la producció més nominada, amb nou candidatures: només es va imposar en millor cançó original i en millor assoliment cinematogràfic.

El premi a millor film de parla no anglesa va ser per a la francesa Anatomía de una caída, que es va imposar a La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona.