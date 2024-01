Més 'Slow Horses'

Actualitzada 08/01/2024 a les 06:23

Apple TV+ acaba de renovar per una cinquena temporada la seva aclamada sèrie d’espies Slow Horses, poc després d’haver finalitzat l’emissió de la tercera i sense que encara hi hagi data d’estrena confirmada per a la quarta.

Aquest cinquè lliurament adaptarà la següent novel·la de la sèrie literària sobre Jackson Lamb de Mick Herron, titulada London Rules.

La sèrie, cinc vegades nominada al Premi BAFTA, és protagonitzada per l’actor Gary Oldman, guanyador de l’Oscar, que ha rebut recentment també una nominació al Globus d’Or per la interpretació de l’irreverent agent Lamb.

A London Rules tothom sospita quan el friqui dels ordinadors Roddy Ho apareix amb una nova xicota molt glamurosa.

Quan comencen a succeir una sèrie d’esdeveniments cada vegada més estranys per tota la ciutat, els protagonistes es veuran obligats a esbrinar de quina manera tot està connectat.

Després de tot, Jackson Lamb sap que en el món de l’espionatge, “les regles de Londres” sempre s’han d’aplicar.

Slow Horses és una sèrie d’espies amb tocs d’humor negre que segueix les passes d’un disfuncional equip d’agents d’intel·ligència britànics que treballen en un “abocador” de l’MI5 conegut com El Pantà.

Oldman interpreta el brillant i irascible capitost dels espies, que han acabat al Pantà a causa de greus errors en la seva carrera. El repartiment també inclou a Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan i Jonathan Pryce.

Des de l’estrena el 2022, la ficció ha estat celebrada com “la millor sèrie d’espies de la televisió”. Les tres temporades estrenades fins a la data tenen una puntuació de més del 95% a la web especialitzada Rotten Tomatoes.