Les sèries de 2024 (i III)

Actualitzada 07/01/2024 a les 06:40

Els responsables d’un dels grans èxits televisius dels últims anys, Succession, tornen a la petita pantalla amb la minisèrie The Regime (HBO Max), amb Kate Winslet com a lideresa d’un règim totalitari, els mètodes del qual poden convertir qualsevol gest en una missió suïcida. Signada per Will Tracy i dirigida per Stephen Frears i Jessica Hobbs, la producció compta en el seu repartiment amb figures de la talla de Hugh Grant i Andrea Riseborough.

Amazon Prime Video aterra al 2024 amb una aposta clara per la ficció espanyola. En aquest sentit, una de les sèries estrella de la plataforma serà sens dubte Reina Roja, basada en la novel·la homònima de Juan Gómez Jurado. L’actriu Vicky Luengo es posa en la pell d’Antonia Scott, la protagonista d’aquesta història: una dona amb un quocient intel·lectual de 242, la qual cosa la converteix en la persona més intel·ligent de la Terra. Al costat de Luengo, figuren en el repartiment els noms de Hovik Keuchkerian, Eduardo Noriega, Àlex Brendemühl o Emma Suárez, entre d’altres.

Basada en la història real que va inspirar la novel·la del mateix nom signada pel periodista Fabrice Arfi, la sèrie de Filmin Sangre y dinero indaga en la colossal i polèmica estafa multimilionària ocorreguda a França sobre l’impost de carboni. Aquesta trama delictiva, que va ser destapada l’any 2010, ha inspirat una sèrie que s’estrenarà en dues fases de sis capítols cadascuna, amb Vincent Lindon al capdavant del repartiment.

A més, aquest 2024 arriben les continuacions de sèries que van arrasar l’any passat, o abans encara, com és el cas de les terceres temporades de Los Bridgerton, Rapa o Machos alfa, totes elles a Netflix, o les segones entregues d’El inmortal, a Movistar Plus+, o La ruta, a Atresmedia. També s’esperen amb expectació títols com Esto no es Suecia (RTVE Play) o Yo, adicto (Disney+).