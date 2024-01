Les sèries del 2024 (II)

Actualitzada 06/01/2024 a les 06:44

El repàs a les estrenes més significatives d’aquest any no pot obviar una nova incursió televisiva en l’univers de Batman, en aquest cas amb el reconegut actor britànic Colin Farrell posant-se novament en la pell del Pingüí. Ho farà en l’spin-off de The Batman per a HBO Max, una sèrie que servirà de pont entre aquesta mateixa ficció i la pel·lícula The Batman 2.

Totes dues produccions estan dirigides per Matt Reeves, que a més exercirà de productor executiu de la sèrie. Una sèrie que relata amb pèls i senyals l’ascens al poder del personatge d’Oswald Cobblepot –qui més tard es convertirà en el popular antagonista del superheroi–, en l’obscur inframon criminal de la ciutat de Gotham.

Una altra esperada estrena és el biopic del modista d’alta costura més important de la història d’Espanya, Cristóbal Balenciaga. La sèrie homònima està protagonitzada per Alberto San Juan al costat de Belén Cuesta. Es tracta d’un drama biogràfic creat i escrit per Aitor Arregi, Jon Garaño, José Mari Goenaga i Lourdes Iglesias, i dirigit pels tres primers per a la plataforma Disney+.

D’altra banda, una de les grans apostes d’HBO Max per al 2024 és The Sympathizer, una sèrie que adapta la novel·la guanyadora del Premi Pulitzer de Viet Thanh Nguyen i que protagonitza Robert Downey Jr. al costat d’un selecte grup d’actors vietnamites que van passar un dur càsting realitzat a escala mundial. Tots ells, dirigits per Park Chan-wook, Fernando Meirelles i Marc Munden.

Steven Spielberg i Tom Hanks tornen a aliar-se per produir junts Los amos del aire, que compta amb un repartiment replet d’estrelles encapçalat pel nominat a l’Oscar Austin Butler. Seran nou capítols dedicats a homenatjar la 8a Força Aèria que va ajudar a derrotar l’Alemanya nazi en la Segona Guerra Mundial, i que es podran veure a Apple TV+.