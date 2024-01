Prediccions del Zodíac

Les energies planetàries d'avui seran molt exigents. A mesura que t'angoixes sobre si compleixes o no amb els “estàndards”, els planetes, d'una manera molt descarada, et responen que no! Això és perquè vas massa ràpid. El canvi de direcció que estàs realitzant en aquest moment és profund, però estàs tractant de prendre-t'ho a la lleugera. Atreveix-te a anar més a poc a poc ia aprofundir.