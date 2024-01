Les sèries de 2024 (I)

Actualitzada 05/01/2024 a les 06:33

Tot i que no es pot preveure quina serà la millor sèrie de l’any, la loteria a la qual juguen les plataformes audiovisuals fa augmentar les probabilitats si tenen el suport de guionistes com Steven Spielberg, D. B. Weiss i David Benioff o Pepe Coira.

Serà un any, aquest 2024, amb una bona dosi de noves propostes, però també destaquen segones temporades de sèries que, com El juego del calamar, no havien de ser a priori tan massivament vistes com ho van ser. Altres, en canvi, nodreixen els catàlegs perquè no han tingut més remei que atendre els desitjos dels espectadors.

Aquest és el cas de La Casa del Dragón: la Danza de Dragones (HBO Max), que manté intacte l’esperit de Joc de Trons, de la qual prové. O de True Detective: Tierra nocturna, de la mateixa plataforma, que incorpora Jodie Foster en la quarta temporada. O la resurrecció de la mítica Física o química, que torna a Atresmedia amb un nou elenc.

Per descomptat, tampoc quedarà sense la seva dosi el públic de Star Wars, enganxat a The Mandalorian o Ahsoka, i que ara podrà gaudir de Jude Law en la proposta més goonie de Disney+, Star Wars: Skeleton Crew. I els fans dels superherois més xungos de la galàxia també podran continuar escandalitzant-se amb les seves animalades i sortides de to gore, tan divertides, a la temporada 4 de The Boys (Amazon Prime Video).

D’altra banda, Netflix proposa per al 2024 una sèrie realitzada pels creadors de Joc de Trons, David Benioff i D. B. Weiss, que adapta una de les millors novel·les de ciència-ficció dels últims temps. Es tracta de l’aclamada El problema de los tres cuerpos, del xinès Liu Cixin, primera part d’una trilogia sobre el primer contacte de la humanitat amb una intel·ligència extraterrestre.