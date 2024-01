El Mickey més terrorífic

Actualitzada 04/01/2024 a les 06:34

Mickey Mouse, la icònica creació de Disney, serà el protagonista de diverses produccions audiovisuals de terror, ara que la seva primera versió, presentada l’any 1928, acaba de passar a ser de domini públic als Estats Units.

D’aquesta manera, segons informa el mitjà especialitzat Variety, el cineasta Steven Lamorte dirigirà una comèdia de terror basada en Steamboat Willie, el curtmetratge en el qual el ratolí va fer la seva primera aparició ara fa 96 anys. La producció de la pel·lícula de Lamorte començarà a la primavera i tractarà sobre un sàdic ratolí que turmenta un grup de desprevinguts passatgers d’un ferri.

D’altra banda, Mickey també serà el protagonista d’una altra cinta de terror del gènere slasher titulada Mickey’s Mouse Trap, sobre un grup d’amics adolescents que són terroritzats per un assassí que utilitza una màscara del popular ratolí per perseguir-los. El primer avançament de la pel·lícula ha estat publicat a Youtube per l’actor i escriptor del film, Simon Phillips.

La història versa sobre el 21è aniversari de l’Alex, a qui els seus amics visiten mentre treballa al torn de nit d’un saló d’arcade. Els membres de la colla hauran de sobreviure al joc que l’assassí emmascarat vestit de Mickey Mouse decideix jugar amb ells. El film ha estat rodat, editat i dirigit per Jamie Bailey i escrit per Phillips, i compta amb les actuacions de James Laurin, Nick Biskupek, Mireille Gagné i Damir Kovic, entre altres.

Però l’ús de Mickey Mouse en una faceta terrorífica no es limitarà a produccions cinematogràfiques. El ratolí també ha servit de font d’inspiració d’un videojoc basat en Steamboat Willie, que porta per nom Infestation 88, que mostra un Mickey Mouse transfigurat i que segons l’avançament publicat fa uns dies tracta sobre un grup d’exterminadors de rates.

El fenomen de convertir a personatges infantils en éssers malvats no és nou. Ja havia succeït, per exemple, amb l’alliberament dels drets d’autor del conte d’A. A. Milne Winnie the Pooh. El director britànic Rhys Frake-Waterfield va transformar aquest simpàtic os en un assassí que busca la venjança del seu amo, Christopher Robin, en el film de terror slasher Winnie the Pooh: Blood and Honey (2023). Ja se n’està preparant la segona part.