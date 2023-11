Prediccions del Zodíac

L'energia celestial assenyala un canvi agradable per a tu avui. Les emocions aclaparadores que han anat sorgint de les teves relacions es desplomaran finalment. Ara comences una fase més contemplativa. Pots sentir com si estiguessis a punt de marxar cap a un viatge llarg, amb tot el temps del món per meditar sobre els esdeveniments dels darrers mesos.