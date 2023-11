Actualitzada 05/11/2023 a les 06:38

TEATRE

‘Obra de teatre ‘Temps era temps... 1993’

Obra que sintetitza més de 500 anys d’història andorrana en un format jove, accessible i una mica trapella. Amb un elenc de dos actors, dos actrius i un músic, la JOCAND ha aconseguit transmetre la passió i el talent a través d’una narrativa teatral que captivarà l’audiència. Hora: 18 h. Sala de teatre de La Valireta. Encamp.

ACTIVITATS

‘ANDORRA SHOPPING FESTIVAL’

T’esperem al més esperat festival amb activitats i espectacles per la zona comercial d’Andorra de Riberaygua i Travesseres.

VISITES

‘Visita guiada nocturna Escaldes-Caldea. Festival de llum i color’

Veniu a gaudir d’Escaldes-Caldea quan la claror del dia s’acaba i es converteix en foscor. Un agradable passeig per la parròquia d’Escaldes-Engordany, que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color que contribueix a alegrar considerablement els nostres sentits i a fer reviure les emocions. Hora: 21 h. Parc de la Mola. Escaldes-Engordany.

‘Visita guiada Andorra la Vella’

Compartirem curiositats i històries que han succeït en els llocs que visitarem, el significat dels quals la majoria de la gent ignora malgrat haver-hi passat per davant moltes vegades. Hora: 15 h. Plaça de la Rotonda. Andorra.

‘Visita guiada Escaldes-Caldea i la importància de l’aigua termal’

Aquest volt ens permet visitar d’una forma relaxada i amena els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea. Hora: 10.30 h. Parc de la Mola. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIÓ

‘Fragile’

Explora una de les més poderoses i atraients línies d’investigació de l’artista sobre els hàbits i ecosistemes dels nostres mars i del món subaquàtic. Ambaixada d’Espanya a Andorra. Andorra la Vella. Fins al 16 de novembre.

‘desCorda’t’

Infants, joves i adults es descorden per mostrar-nos la seva cicatriu “a cor obert” com a símbol de vida i fortalesa. 30 fotografies de persones intervingudes del cor. 30 testimonis que han passat per una experiència que els ha permès viure i s’han descordat per compartir una cicatriu que és símbol de vida i superació personal. Biblioteca comunal. La Massana. Fins al 27 de novembre.

‘Connexions’

Naiara Galdòs, artista plàstica d’Ordino, ens presenta la seva darrera col·lecció de treballs que combina escultures i pintures, neix durant la pandèmia i que evoluciona en la postpandèmia. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 30 de novembre.

‘Fish Mentality’

Les tècniques representades són des de l’aquarel·la, el collage, els pigments naturals sobre arpillera fins a l’ensamblatge, i ens endinsa en el món de l’artista, en què explora sobre els hàbitats i ecosistemes dels nostres mars i el món subaquàtic. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 30 de novembre.

‘Refugiats. Andorra, país d’acollida’

La mostra vol retre homenatge a tots els refugiats que han passat pel Principat d’Andorra, i plantejar una reflexió sobre el moment actual. Cal Pal. Ordino. Fins al 16 de març.