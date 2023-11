La lingüista de mossèn Ramon

Actualitzada 05/11/2023 a les 12:45

La urgellenca Laura Casanovas (1973) és la flamant guanyadora del Premi Carlemany d’aquest 2023 amb la seva novel·la Les estrelles de Lilith. Llicenciada en filologia catalana, ha fet tots els papers de l’auca en el món de la llengua: des de lexicògrafa a l’IEC (la primera feina) fins a professora, passant per traductora, lectora editorial, escriptora i assessora lingüística. Actualment treballa als centres d’autoaprenentatge de català.

El que molta gent no sap d’ella és que és la lingüista oficial de mossèn Ramon quan el nostre estimat rector de Canillo ha de fer articles per a la premsa escrita. I aquesta és una de les facetes que més li agrada a la Laura, la de trobar-se amb ell regularment per acabar de polir els textos just abans d’enviar-los. No sabem si això li val alguna immunitat eclesiàstica, però garanteix evitar el pitjor pecat a casa nostra: fer faltes escrivint en català!