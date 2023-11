Enrenou a HBO

Actualitzada 05/11/2023 a les 06:36

Casey Bloys, president i CEO d’HBO, ha demanat perdó públicament després que hagi transcendit una ordre, si més no insòlita, que va donar a alguns dels seus empleats ara fa tres anys: crear perfils falsos a la xarxa social Twitter (ara X) per atacar els periodistes i crítics de televisió que valoraven negativament les seves produccions.

L’executiu ha hagut de sortir al pas després del reportatge sobre aquest tema publicat recentment per la revista Rolling Stone. El descobriment d’aquestes pràctiques, que es remunten als anys 2020 i 2021, es deu a una demanda per acomiadament improcedent a la qual s’enfronta la cadena. En una sèrie de converses mantingudes entre Bloys i la vicepresidenta de programació de ficció, Kathleen McCaffrey, tots dos feien referència a un “exèrcit secret” amb el qual responien als crítics que havien realitzat ressenyes negatives de les seves sèries.

Un dels principals objectius va ser Kathryn VanArendonk, periodista de Vulture que va repostejar un comentari irònic sobre Perry Mason. Bloys va demanar a un empleat, Sully Temori, que publiqués una resposta a Twitter. Precisament Rolling Stone també va ser l’objecte d’un altre atac similar: McCaffrey va sol·licitar a Temori que respongués a través d’un compte fals Alan Sepinwall per una mala ressenya de The Nevers. De la mateixa manera, va haver-hi altres comentaris en la mateixa línia en diverses publicacions de Deadline.

Temori és qui, a dia d’avui, es troba en ple litigi per acomiadament improcedent, al·legant que l’empresa el va assetjar i discriminar després de rebre el diagnòstic d’una malaltia mental. En la seva demanda inclou Abel The Weeknd Tesfaye i altres dos productors de The Idol, on va treballar com script, i on afirma haver patit comportaments similars.

HBO ha insistit en la seva intenció de rebatre les acusacions de l’extreballador, però pel que fa a aquest “exèrcit secret” de tuitaires, Bloys ha decidit entonar el mea culpa de manera pública. Ho ha fet aquesta mateixa setmana durant la presentació de continguts d’HBO i Max per a 2024, tal com han recollit mitjans com The Guardian.

L’executiu atribueix a l’estrès que va patir pel teletreball en els mesos de pandèmia aquestes decisions de “combatre” els crítics. “Era 2020 i 2021, estava teletreballant, i em trobava fent un scroll gens sa per Twitter. I se’m va ocórrer una manera molt, molt estúpida de descarregar la meva frustració”, ha reconegut. Bloys admet, a més, que l’estratègia en si mateixa, tal com la va plantejar “no va ser gaire efectiva”, i ha demanat perdó a tots els involucrats.