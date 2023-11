Actualitzada 04/11/2023 a les 06:42

LLETRES

XIV PREMI DE NARRATIVA FANTÀSTICA I DE TERROR D’ENCAMP

Torna el Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror d’Encamp, que enguany arriba a la 14a edició!

Biblioteca Comunal. Encamp.

MÚSICA

QUARTET MONA

El quartet de corda francès Quatuor Mona arriba a Andorra després d’una llarga trajectòria internacional amb actuacions destacades en sales com la Filharmònica de Luxemburg, la Filharmònica de París, la Filharmònica d’Elba i el Festival Europeu Quartettissimo, entre d’altres. Hora: 17 h. Església de Sant Serni. Canillo.

CORAL VALL FOSCA I EL COR GO GO PALLARS

Un concert coral ple de música gòspel i d’arrel afroamericana, no us el podeu perdre! Hora: 21 h. Església de Santa Eulàlia. Encamp.

ACTIVITATS

PASSEJA’T PER SANTA COLOMA

Ruta medieval. Preu de l’activitat: 6 euros. Hora: 12 h. Santa Coloma. Andorra la Vella.

EXPOSICIÓ

‘Abans miràvem la lluna per tot’

Reivindica la influència de la meteorologia en la vida quotidiana del Pirineu als segles XIX i XX. Creada i cedida per l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, la mostra es completa amb peces de Patrimoni Cultural d’Andorra vinculades amb antigues formes de predicció del temps o de protecció davant de tempestes o pedregades. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 4 de novembre.

‘Fragile’

Explora una de les més poderoses i atraients línies d’investigació de l’artista sobre els hàbits i ecosistemes dels nostres mars i del món subaquàtic. Ambaixada d’Espanya a Andorra. Andorra la Vella. Fins al 16 de novembre.

‘desCorda’t’

Infants, joves i adults es descorden per mostrar-nos la seva cicatriu “a cor obert” com a símbol de vida i fortalesa. 30 fotografies de persones intervingudes del cor. 30 testimonis que han passat per una experiència que els ha permès viure i s’han descordat per compartir una cicatriu que és símbol de vida i superació personal. Biblioteca Comunal. La Massana. Fins al 27 de novembre.

‘Connexions’

Naiara Galdós, artista plàstica d’Ordino, ens presenta la seva darrera col·lecció de treballs, que combina escultures i pintures, neix durant la pandèmia i evoluciona en postpandèmia. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 30 de novembre.

‘Fish Mentality’

Les tècniques representades són des de l’aquarel·la, el collage, els pigments naturals sobre arpillera o l’assamblage, i ens endinsa en el món de l’artista, en què explora els hàbitats i ecosistemes dels nostres mars i el món subaquàtic. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 30 de novembre.

‘Refugiats. Andorra, país d’acollida’

La mostra vol retre homenatge a tots els refugiats que han passat pel Principat d’Andorra i plantejar una reflexió sobre el moment actual. Cal Pal. Ordino. Fins al 16 de març.