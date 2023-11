'Euphoria', el 2025

Actualitzada 04/11/2023 a les 06:40

Els vaixells insígnia d’HBO Max tornaran a la plataforma, amb les noves temporades, més tard del que es preveu. La vaga de guionistes, finalitzada fa unes setmanes, i la dels actors de Hollywood, encara vigent, han alterat el calendari de les estrenes dels grans estudis.

Així, només una de les sèries estrella d’HBO Max mantindrà la data de llançament, La casa del dragón, que està previst que s’estreni l’estiu del 2024. Una altra sèrie derivada de Juego de Tronos, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, començaria a rodar-se a la primavera. Així ho ha anunciat el president i conseller delegat d’HBO, Casey Bloys, en un esdeveniment sobre les principals produccions del conglomerat Warner Bros. Discovery, del qual forma part HBO Max.

Mentrestant, la tercera temporada d’Euphoria haurà d’esperar al 2025, tal com serà el cas de les noves entregues de The White Lotus i The Last of Us. Totes tres estaven previstes per a aquest any, però no tornaran a la petita pantalla fins d’aquí dos. El mateix li passa a la sèrie preqüela de la pel·lícula It, titulada Welcome to Derry.

De totes aquestes produccions, la que més expectació aixeca és la tercera temporada d’Euphoria. Una sèrie que té al davant el repte d’adaptar-se a la recent mort de l’actor Angus Cloud als 25 anys, que en la ficció interpretava el paper de Fezco, i a la sortida voluntària de l’actriu Barbie Ferreira, que donava vida a Kat i que, a l’abril, va anunciar que abandonava la sèrie perquè el seu personatge fomentava els estereotips i no volia que la recordessin com “l’amiga grassa”.

El creador d’Euphoria, Sam Levinson, va dir l’agost passat a la revista Elle que veu la pròxima temporada com una mena de “pel·lícula de cinema negre” i que, a través del personatge de Rue (Zendaya), “explorarà el que significa ser un individu amb principis en un món corrupte”.