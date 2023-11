Prediccions del Zodíac

El petit lluitador que ets fa que sigui molt difícil per a tu unir-te a nosaltres al gran riu comunal que tots estem tractant de navegar. Prefereixes viatjar tot sol, baixant pel teu propi corrent privat com millor et sembli. Tot i això, aquests són dies oportuns per intentar unir-te als altres. Poden passar alguns esdeveniments que et recordin els beneficis que aporta una comunitat.