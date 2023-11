Les sèries del mes (II)

Actualitzada 02/11/2023 a les 06:53

-The Buccaneers: Aristócratas por amor, 8 de novembre a Apple TV+. Creada per Katherine Jakeways, aquesta sèrie està inspirada en l’última novel·la inconclusa d’Edith Wharton, i ha estat realitzada per un equip creatiu exclusivament femení. La trama relata com grup de joves dels Estats Units, desenfadades i molt amants de la festa, irrompen en l’encotillada escena londinenca de la dècada de 1870, provocant un xoc cultural de conseqüències imprevisibles.

-The Killing Kind, 11 de novembre a AXN Now. Basada en el llibre de l’autora de suspens Jane Casey, aquesta sèrie narra la complicada relació entre una advocada, Ingrid Lewis (Emma Appleton), i el seu client John Webster (Colin Morgan), un reeixit home de negocis acusat d’assetjament. Després de guanyar aquest cas, una col·lega d’Ingrid és atropellada a Londres i l’advocada està segura que l’objectiu real de l’atac era ella mateixa. És aleshores quan Webster torna a aparèixer en la seva vida.

-Basado en una historia real, 13 de novembre a Movistar Plus+. La nova sèrie de Kaley Cuoco (The flight attendant), al costat de Chris Messina i Tom Bateman, és un thriller de comèdia negra que segueix tres personatges aparentment molt dispars: una agent immobiliària, una exestrella del tennis i un lampista. Però una cosa els uneix: tots tres aprofiten una oportunitat única per treure partit de l’obsessió que hi ha als Estats Units pel true crime.

-Asesinato en el fin del mundo, 14 de novembre a Disney+. Sèrie de misteri amb un nou tipus de detectiu al capdavant: una aficionada de la generació Z i hacker experta en tecnologia anomenada Darby Hart (Emma Corrin) que, al costat d’altres vuit convidats, és convocada per un multimilionari solitari (Clive Owen) per participar en un retir. La trobada es complica quan un d’ells apareix mort.