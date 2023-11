Les sèries del mes (I)

Actualitzada 01/11/2023 a les 07:09

La primera part de la temporada final de The Crown, un biopic sobre la presentadora Noele Gordon protagonitzat per Helena Bonham Carter o el retorn de Frasier són algunes de les sèries més esperades d’aquest mes de novembre. També podrem veure la nova creació de Berto Romero, Al otro lado, la gòtica Romancero o Camilo Superstar, sobre l’odissea de Camilo Sesto per portar a Espanya el musical Jesus Christ Superstar en plena dictadura franquista.

–La luz que no puedes ver, 2 de novembre a Netflix. Basada en la novel·la homònima premiada amb el Pulitzer d’Anthony Doerr, aquesta minisèrie narra la història d’una jove francesa cega i el seu pare, que fugen del París ocupat amb un diamant llegendari per evitar que caigui en mans dels nazis. Paral·lelament, també s’explora la relació de la protagonista amb un jove hitlerià. Dirigida per Shawn Levy i escrita per Steven Knigh, compta en el repartiment amb les actrius debutants Aria Mia Loberti i Nell Sutton, al costat d’estrelles consagrades com Mark Ruffalo o Hugh Laurie. La ficció es compon de quatre episodis.

–Romancero, 3 de novembre a Amazon Prime Video. Còmic, literatura gòtica, relats de bruixes i fantasmes, la poesia de García Lorca o l’esoterisme són les fonts d’inspiració d’aquesta sèrie dirigida pel fins ara realitzador de videoclips Tomás Peña i escrita per Fernando Navarro. Amb un repartiment encapçalat per Elena Matic i Sasha Cócola al costat dels més coneguts Ricardo Gómez, Guillermo Toledo i Belén Cuesta, la trama repassa, al llarg de sis capítols de mitja hora, la història de dos joves desemparats que escapen de les forces de la llei, de poderoses criatures sobrenaturals i de si mateixos.

–Frasier, 3 de novembre a SkyShowtime. Torna Frasier, la mítica sit-com sobre el psiquiatre i locutor de ràdio que va guanyar cinc premis Emmy consecutius a la millor comèdia durant la dècada dels noranta. Aquesta sèrie derivada de Cheers reneix amb el mateix actor protagonista, Kelsey Grammer, però sense la resta del repartiment i amb nous responsables creatius: Chris Harris i Joe Cristalli. En aquesta nova entrega Frasier torna a Boston per a intentar canalitzar la relació amb el seu fill.

–Nolly, 7 de novembre a Filmin. La nova minisèrie de Russell T. Davies, el creador de Years and Years, amb Helena Bonham Carter, és un biopic en clau de comèdia dramàtica de tres episodis sobre l’actriu i presentadora britànica Noele Gordon, reina televisiva durant els anys setanta i principi dels vuitanta en la mítica telenovel·la Crossroads, i que va caure en desgràcia quan estava en el cim de la carrera.