Prediccions del Zodíac

La teva indecisió et pot turmentar. Aquest és un dels moments en què sents com si un segon de dubte et costarà molt car. No obstant això, et prens força temps per processar i assimilar les coses abans d'alistar-te per actuar. Altres poden actuar i parlar abans de pensar. No et molestis amb tu per manejar les coses de la manera com ho fas. Més que res, és la manca de confiança la que t'està aturant.