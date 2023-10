60 anys d'un mite

Actualitzada 31/10/2023 a les 06:49

Ja hi ha data per a l’estrena dels especials de Doctor Who pel seu seixantè aniversari, que es veuran a través de la BBC al Regne Unit i Irlanda, i que els fans de la resta del món podran gaudir a Disney+. Així, The Star Beast arribarà el 25 de novembre, el 2 de desembre serà el torn de Wild Blue Yonder i el 9 de desembre s’oferirà The Giggle.

Disney+ ha presentat un nou avançament, en què podem veure el gran reclam d’aquests especials: el retorn de David Tennant, que va donar vida al desè doctor i ara torna de sobte com el catorzè, abans que Ncuti Gatwa prengui el control de la Tardis a la temporada següent, que serà la quinzena d’aquesta segona etapa de la sèrie.

Al costat de Tennant, també torna el personatge de Donna Temple-Noble, interpretat per Catherine Tate. Tots dos hauran d’enfrontar-se a Toymaker, interpretat per Neil Patrick Harris. Yasmin Finney, Miriam Margolyes i Ruth Madeley són altres novetats del repartiment d’aquests especials. Russell T. Davies repeteix com showrunner i guionista, mentre que de la direcció s’encarreguen, respectivament, Rachel Talalay, Tom Kingsley i Chanya Button.

Una vegada emesos aquests especials, ja durant l’any que ve arribarà la citada quinzena tanda d’episodis de la icònica ficció britànica. Gatwa, que va saltar a la fama amb Sex Education, es converteix en el primer protagonista negre de la ficció, prenent el relleu de Jodie Whitaker, que va ser la primera encarnació femenina del personatge. De nou, la BBC estrenarà els nous capítols de la sèrie en territori britànic i d’Irlanda, quedant en mans de Disney+ a la resta del globus.

La sèrie original de Doctor Who es va emetre entre els anys 1963 i 1989, amb un total de 26 temporades. El març del 2005 es va estrenar aquesta versió actualitzada de la història, amb Christopher Eccleston en el paper protagonista.