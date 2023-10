Canvi de registre

Actualitzada 30/10/2023 a les 06:51

Rodrigo Sorogoyen té dos premis Goya al millor guionista i altres dos al millor director per la seva feina a El reino i As bestas. Per la pel·lícula rodada en gallec també té el premi a la millor pel·lícula. I, quan va fer Antidisturbios, es va emportar l’Ondas i el Feroz a la millor sèrie dramàtica. Amb aquesta trajectòria recent, es podia pensar que tornaria a la televisió des del thriller, un gènere que li ha brindat un èxit unànime, però no serà així: Los años nuevos, la seva nova sèrie per a Movistar Plus+, serà una proposta més sentimental.

La ficció compta amb Francesco Carril i Iria del Río en els papers d’Óscar i Ana, els dos protagonistes. Tots dos celebren el cap d’any amb una característica curiosa: Óscar celebra els 30 la nit de cap d’any i Ana compleix els mateixos anys per any nou. Això sí, des de punts de partida molt diferents: ell té una vida estructurada (és metge, amb feina estable i amics fidels) i ella és tot el contrari (pis compartit, una feina que odia, i amics canviants). I, quan s’enamoren en aquesta nit en què tots dos estan de celebració, la trama els segueix durant la següent dècada.

“Sempre m’ha interessat el món de la parella. El que fa que dues persones s’atreguin, que s’estimin, que formin un equip. La tristesa que suposen les decepcions, el dolor que comporta la separació, el temps que passem recordant-nos, l’esperança de les segones oportunitats. I, sobretot, com la vida passa i un, que sempre és el mateix, deixa de ser com era i es pregunta si passats els anys s’està preparat per estimar i estimar-se millor”, explica Sorogoyen en un comunicat.

En la seva opinió, narrar els secrets d’una parella dels 30 als 40 és interessant perquè és una dècada en la qual “es prenen decisions vitals, es té la sensació de maduresa, però costa abandonar la joventut”. I afegeix que “per a mi és un enorme repte intentar emocionar a l’espectador explicant simplement la vida de dues persones corrents, com ho podem ser qualsevol de nosaltres”.

Los años nuevos ja es troba en ple procés de rodatge des del 2 d’octubre. Sorogoyen dirigeix quatre dels deu episodis de 50 minuts que conformen la sèrie mentre que Sandra Romero i David Martín de los Santos es reparteixen la resta. Amb aquest projecte, Sorogoyen reprén la seva bona relació amb Movistar Plus+ després que Antidisturbios finalment no tingués una segona temporada i que no seguís endavant la producció d’una història ambientada en la Guerra Civil. No va ser una decisió mútua: al setembre de 2022 el cineasta va reconèixer que encara estava buscant finançament per al projecte.