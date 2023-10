Podrían llegarte noticias bastante deprimentes, pero no te las tomes en serio. Puede que no sea tan malo como parece. Comprueba los hechos antes de volverte a la locura. Este no es un buen día para visitar o hacer llegar recados en tu vecindario, ya que el tráfico puede ser una pesadilla. Cualquier cosa que trates de leer hoy puede parecer aburrida, así que las películas son probablemente el mejor entretenimiento ahora.