Actualitzada 29/10/2023 a les 06:39

Actualment, la Fira d’Andorra la Vella ocupa uns 12.000 metres quadrats i té capacitat per acollir més de 150 expositors, tant d’Andorra com de fora del país, distribuïts en diferents sectors, com el turisme, l’oci, l’esport, el lleure, l’automòbil, el comerç, l’alimentació, les institucions públiques i privades, entitats, associacions... Hora: d’11 a 20 h.Andorra la Vella.

FIRES I MERCATS

‘MERCAT ARTESANAL FIRA D’ANDORRA LA VELLA’

El Mercat Artesanal s’ubica al passeig del riu i connecta la Fira amb l’eix comercial de l’avinguda Meritxell, a la plaça de la Rotonda. És un espai dedicat a l’exposició i venda de productes d’artesania, alimentació artesana i natural, de venda de creps, xurros, pizzes i llaminadures. Horari: de 11 a 21 h. Parc Central d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.

FESTES I TRADICIONS

17ES JORNADES DE CUINA DE TARDOR

El projecte continua amb els alineaments de les edicions anteriors quant a la gastronomia sostenible, emmarcats a l’estratègia La Masssana Epicentre de la Gastronomia Sostenible, sempre fent ús del producte local o de proximitat, de temporada i receptes tradicionals. Diversos escenaris. La Massana.

EXPOSICIONS

NATHALIE LAUNAY

Nathalie Launay presenta un treball pictòric on fa ús dels codis del llenguatge científic per proposar visions molt poètiques i sensitives, que parlen de comportaments que ella detecta en la societat. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.

‘ELS LLITS DE LA ISABEL’

Mostra de treballs dels alumnes adults de La Capsa, entorn al llit, al que representa. Edifici l’Estudi. Ordino.

‘ELS 3 PAUS, PAU CASALS, PABLO PICASSO I PABLO NERUDA’

La mostra, que La Xarranca ha organitzat amb motiu de la inauguració de l’espai L’Institucional, al Parc Central, es podrà visitar amb la presència dels artistes, que faran visites guiades. Consulteu la imatge adjunta. Hora d’11 a 14 h. L’institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 29 d’octubre.

‘ABANS MIRÀVEM LA LLUNA PER TOT’

Reivindica la influència de la meteorologia en la vida quotidiana del Pirineu als segles XIX i XX. Creada i cedida per l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, la mostra es completa amb peces de Patrimoni Cultural d’Andorra. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 4 de novembre.

‘FRAGILE’

Explora una de les més poderoses i atraients línies d’investigació de l’artista sobre els hàbits i ecosistemes. Ambaixada d’Espanya a Andorra. Fins al 16 de novembre.