Roures deixa Mediapro

Actualitzada 28/10/2023 a les 06:50

Jaume Roures deixa de ser soci gestor de Mediapro després de 30 anys. Així ho va aprovar ahir el consell d’administració del grup a petició del soci majoritari. Mediapro va ratificar Tatxo Benet, també soci gestor, en el càrrec de president i conseller delegat, tasques que ja compartia amb Roures.

En un comunicat, Benet va sortir al pas de les especulacions que situen l’origen de la decisió en les desavinences de Roures amb l’accionista Southwind Media, firma d’inversió de Hong Kong i soci principal de Mediapro. Així, va assegurar que comparteixen un projecte de futur “sense fissures” i sense la “més mínima disconformitat”. També va indicar que continuaran als seus llocs tots els membres de l’equip directiu.

Benet va declarar que Mediapro s’ha convertit en una gran empresa resilient que ha demostrat que “sempre ha sabut superar-se davant de qualsevol nou desafiament”, i va afegir que “tot l’equip gestor i el seu conseller delegat estem totalment alineats amb els socis accionistes del grup, Southwind i WPP. No hi ha, en aquest sentit, cap desavinença”, va insistir.

Alhora, va precisar que no només no hi ha hagut discrepàncies en el model de futur, sinó que tampoc s’ha produït “el canvi més mínim ni en el projecte fundacional ni en els valors que representem. Ningú no els ha canviat ni ningú els vol canviar”, va advertir.

Tatxo Benet va lamentar que el “buit” que deixa Roures és “immens”, i des d’un punt de vista personal va afirmar que enyorarà “molt aquestes dècades meravelloses de treball conjunt, braç a braç. La inspiració i el llegat que ens deixa en Jaume formen part insubstituïble de l’ADN de Mediapro i seguiran sempre presents a la feina d’aquesta companyia”, va sentenciar.