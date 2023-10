El pessimisme sobre assumptes de diners podria abatre't avui en algun moment del dia. No obstant això, no hi ha res realment important de què preocupar-se. Financerament, els teus assumptes de negocis han d'anar bé, així que probablement et va millor del que penses. Podria ser necessària una mica de precaució, especialment en relació amb les compres impulsives o d'articles de luxe. No desitges acabar havent de tornar cap compra a la botiga.