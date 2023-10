3r Aniversari: Ordino Reserva dela biosfera

Actualitzada 28/10/2023 a les 06:51

9-11 h: sortida guiada amb el biòleg i ornitòleg Jordi Nicolau.

10.30-11.30 h: xerrades i presentació de projectes de recerca aplicats al patrimoni sonor natural.

16-18 h: taller d’escolta activa i d’experimentació sonora Altres llenguatges animals, amb el biòleg i expert en ecoacústica Jaume Reus i la música de Laia Martínez.

20-21 h: Explorations, espectacle musical i d’arts visuals a través dels paisatges sonors naturals.

FIRES I MERCATS

FIRA D’ANDORRA LA VELLA

Actualment, la Fira d’Andorra la Vella ocupa uns 12.000 metres quadrats i té capacitat per acollir més de 150 expositors, tant d’Andorra com de fora del país, distribuïts en diferents sectors, com el turisme, l’oci, l’esport, el lleure, l’automòbil, el comerç, l’alimentació, les institucions públiques i privades, entitats, associacions... Hora: d’11 a 20 h. Parc Central. Andorra la Vella.

LLETRES

‘MORTS, QUI US HA MORT?’

Ruta literària a càrrec d’Iñaki Rubio. Hora: de 8.30 a 14 h. Diversos llocs del Principat. Andorra la Vella.

CONFERÈNCIES

PORTES OBERTES A RADIO ANDORRA

Dia mundial del patrimoni audiovisual 2023. 50 anys de la mort de Pau Casals. Radio Andorra. Encamp.

ACITIVITATS

GIMCANA INFANTIL I PARTIDES DE SCRABBLE

No et perdis la jornada de Scrabble en català que cada any celebra la biblioteca d’Encamp. La novetat d’enguany és que a banda de les partides, també hi haurà una gimcana infantil i juvenil per a majors de sis anys amb jocs de daus, bingo de lletres i resolució d’anagrames. Tot el dia. Biblioteca. Encamp.

MÚSICA

MARIMBAZZI DUO - CICLE DE CAMBRA ROMÀNICA

Paweł Dyyak i Jakub Kołodziejczyk són els percussionistes que conformen el Marimbazzi Duo. Van ser els guanyadors de forma unànime del concurs internacional Cambra Romànica del 2022, i també de nombrosos festivals i concursos europeus. Hora: 17 h. Santuari Nostra Senyora de Meritxell. Ordino.

AL TOQUE - ROCK ARGENTÍ

Concert de versions de grans èxits de bandes mítiques com Divididos, Sumo, La Renga, Patricio Rey y sus Redonditos, Soda Stereo i Los Rodriguez, entre d’altres. Hora: 13 h. Parc Central. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

NATHALIE LAUNAY

Nathalie Launay presenta un treball pictòric on fa ús dels codis del llenguatge científic per proposar visions molt poètiques i sensitives, que parlen de comportaments que ella detecta en la societat. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.

‘ELS LLITS DE LA ISABEL’

Mostra de treballs dels alumnes adults de La Capsa, entorn al llit, al que representa. Edifici l’Estudi. Ordino.

‘ELS 3 PAUS, PAU CASALS, PABLO PICASSO I PABLO NERUDA’

La mostra, que La Xarranca ha organitzat amb motiu de la inauguració de l’espai L’Institucional, al Parc Central, es podrà visitar amb la presència dels artistes, que faran visites guiades. Consulteu la imatge adjunta. Hora d’11 a 14 h. L’institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 29 d’octubre.

‘ABANS MIRÀVEM LA LLUNA PER TOT’

Reivindica la influència de la meteorologia en la vida quotidiana del Pirineu als segles XIX i XX. Creada i cedida per l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, la mostra es completa amb peces de Patrimoni Cultural d’Andorra. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 4 de novembre.

‘FRAGILE’

Explora una de les més poderoses i atraients línies d’investigació de l’artista sobre els hàbits i ecosistemes. Ambaixada d’Espanya a Andorra. Fins al 16 de novembre.