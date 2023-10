Més 'The Crown'?

Actualitzada 27/10/2023 a les 06:56

Falten poc més de tres setmanes perquè The Crown arribi al final amb la seva sisena temporada. La joia de la corona de Netflix, tal com la va definir Ted Sarandos, finalitza el seu relat sobre la família reial britànica a través de la figura d’Isabel II, la monarca més longeva de la història de la reialesa del país. Els últims lliuraments arribaran poc més d’un any després de la seva defunció, amb Imelda Staunton com l’encarregada d’interpretar-la en la tercera edat, agafant el relleu de Claire Foy i Olivia Colman.

Tot i que es cobreix la història dels Windsor des dels anys quaranta fins a l’inici del segle XXI, a Peter Morgan, creador de l’aclamat drama, encara li queden parcel·les en les quals li agradaria endinsar-se. Així ho ha revelat a Variety en una àmplia entrevista amb motiu del desenllaç de la ficció, que s’estrena el 16 de novembre.

Preguntat per la possibilitat d’un spin-off, el també guionista de títols com The Queen ha estat clar: “Sí que en tinc una idea.” Això sí, posa unes condicions: “En primer lloc, necessito fer altres coses. I, a més, necessitaria que es donessin algunes circumstàncies.” Però de conjugar-se tot plegat, té fins i tot el marc de la història, tot i que refusa donar detalls específics. Només avisa que la història precediria Isabel II. “Sens dubte seria per anar més enrere en el temps”, ha puntualitzat.

Sobre aquesta possibilitat també ha parlat Sarandos. El codirector executiu de Netflix ha afirmat que té “fe absoluta en Peter. I si creu que hi ha històries per explicar, sens dubte cal explorar aquesta opció”.

Abans, és clar, s’ha de veure el final de The Crown. Morgan recorda que va concebre la dramatització de la vida d’Isabel II com una pel·lícula sobre la seva coronació als 25 anys. Però a mesura que va anar aprofundint en la idea, va anar expandint també el marc temporal que volia abordar.

Quan va acudir a Netflix per exposar el projecte, juntament amb el director Stephen Daldry, el plantejament era ben diferent: una sèrie de 10 temporades amb un càsting que aniria canviant. La seva idea també incloïa la tornada de Helen Mirren per interpretar la reina, una cosa que ella ja havia advertit que no volia fer. Més enllà d’això, la resposta va ser molt positiva i la sèrie es va convertir en un èxit immediat.