Mercat artesanal - Fira d'Andorra la Vella

Actualitzada 27/10/2023 a les 06:58

El Mercat artesanal s’ubica al passeig del riu i connecta la Fira amb l’eix comercial de l’avinguda Meritxell, a la plaça de la Rotonda. És un espai dedicat a l’exposició i venda de productes d’artesania, alimentació artesana i natural, de venda de creps, xurros, pizzes i llaminadures. Horari: d’11 a 21 h.

LLIBRES

‘CATÀSTROFES I RISCOS NATURALS AL PRINCIPAT D’ANDORRA (SEGLES XVI - XX)’, DE JOAN LLUÍS AYALA

Presentació del llibre 'Catàstrofes i riscos naturals al Principat d'Andorra'. Amb la participació del mateix autor. Hora: 19 h. Llibreria La Trenca. Andorra la Vella.

CINEMES

‘EL MÓN DE PAU CASALS’ (1973). INTRODUCCIÓ MUSICOTEATRAL A CÀRREC DE LA FUNDACIÓ ONCA. DIA MUNDIAL DEL PATRIMONI AUDIOVISUAL 2023

Dia mundial del patrimoni audiovisual 2023. 50 anys de la mort de Pau Casals. Iintroducció musicoteatral a càrrec de la Fundació ONCA. Hora: 20 h. Auditori Nacional d’Andorra. Ordino.

FIRES

FIRA D’ANDORRA LA VELLA

Actualment, la Fira d’Andorra la Vella ocupa uns 12.000 metres quadrats i té capacitat per acollir més de 150 expositors, tant d’Andorra com de fora, distribuïts en diferents sectors com el turisme, l’oci, l’esport, el lleure, l’automòbil, el comerç, l’alimentació, les institucions públiques i privades, entitats, associacions... Hora: d’11 a 21 h. Parc Central. Andorra la Vella.

XLIV FIRA CONCURS DE BESTIAR BOVÍ, EQUÍ I OVÍ

De 6 a 9 h: arribada dels animals

11.30 h: subhasta d’anolls qualificats de la raça bruna d’Andorra

13 h: repartiment de premis

Prada Casadet. Andorra la Vella.

TALLERS

TALLER ‘BABY SPORT’

Taller per a nadons per potenciar les seves habilitats motrius, reforçar la musculatura i assegurar una bona evolució motora i sensorial. Hora: 17 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

NATHALIE LAUNAY

Nathalie Launay presenta un treball pictòric on fa ús dels codis del llenguatge científic per proposar visions molt poètiques i sensitives, que parlen de comportaments que ella detecta en la societat. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.

‘ELS LLITS DE LA ISABEL’

Mostra de treballs dels alumnes adults de La Capsa, entorn al llit, al que representa. Edifici l’Estudi. Ordino.

‘ELS 3 PAUS, PAU CASALS, PABLO PICASSO I PABLO NERUDA’

La mostra, que La Xarranca ha organitzat amb motiu de la inauguració de l’espai L’Institucional, al Parc Central, es podrà visitar amb la presència dels artistes, que faran visites guiades. Consulteu la imatge adjunta. Hora d’11 a 14 h. L’institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 29 d’octubre.

‘ABANS MIRÀVEM LA LLUNA PER TOT’

Reivindica la influència de la meteorologia en la vida quotidiana del Pirineu als segles XIX i XX. Creada i cedida per l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, la mostra es completa amb peces de Patrimoni Cultural d’Andorra. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 4 de novembre.

‘FRAGILE’

Explora una de les més poderoses i atraients línies d’investigació de l’artista sobre els hàbits i ecosistemes. Ambaixada d’Espanya a Andorra. Fins al 16 de novembre.