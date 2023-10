Això no és propi de tu, però avui ets tota una màquina de netejar. T'adones que aquest és el dia per posar casa teva en ordre i et dediques a fer-ho sense ajuda de ningú. És massa neteja i organització perquè ho faci una sola persona. Per què no aconsegueixes una mica dajuda? Suborna a la teva parella o fills, posa música alta i entre tots acabaran les tasques en poc temps.