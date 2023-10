Torna 'Condena'

Actualitzada 23/10/2023 a les 06:42

Movistar Plus+ estrenarà el divendres 17 de novembre la segona temporada de la minisèrie antològica Condena, un dels grans èxits televisius de la BBC en els últims anys. La nova entrega, que arribarà al catàleg de la plataforma poc més de dues setmanes després de l’estrena a la televisió britànica (29 d’octubre), està formada per tres episodis d’uns 45 minuts de durada, i s’emetrà setmanalment.

En aquesta ocasió, l’aclamada sèrie de Jimmy McGovern, la primera temporada de la qual va guanyar dos premis BAFTA (millor minisèrie i actor principal, Siguin Bean), mostra un retrat carcerari des del punt de vista femení: la realitat penitenciària d’una presó de dones del Regne Unit.

Kelsey, Orla i Abi, tres noves recluses, ingressen el mateix dia en el centre penitenciari Carlingford. Totes tres comparteixen cel·la i es veuen obligades afrontar juntes una nova realitat en un terreny hostil i desconegut. Però, malgrat la constant sensació d’amenaça i de la violència que es respira en els passadissos de la presó, es fan fortes en el seu mutu enteniment i descobreixen llaços de connexió que no esperaven.

El nou lliurament té com a protagonistes principals a Bella Ramsey (Juego de Tronos, The Last of Us) en el paper de Kelsey, una jove en els últims mesos d’embaràs; Jodie Whittaker (la primera dona a interpretar al Doctor a Doctor Who), com a Orla, i Tamara Lawrance (La canción de July), en la pell d’Abi. També torna Siobhan Finneran (Happy Valley), que fa de germana Marie-Louise, i s’uneix al repartiment Sophie Willan (Alma’s Not Normal), interpretant la reclusa Maeve.

La sèrie està creada per Jimmy McGovern, que signa el guió al costat de Helen Black (nominada a un BAFTA per Vida y muerte en un almacén). Dirigeix aquesta segona temporada Andrea Harkin (El escándalo de Christine Keeler).