Un èxit en espera

Actualitzada 22/10/2023 a les 06:42

La sisena temporada de Cobra Kai roman a l’espera d’estrenar-se, en principi, a la plataforma de Netflix. Després de l’èpic final del cinquè lliurament, la ficció protagonitzada per William Zabka i Ralph Macchio continua en una pausa llarguíssima que fa dubtar els espectadors: veurem realment més episodis d’aquesta seqüela de Karate Kid?

En teoria, no s’ha comunicat oficialment que el projecte hagi quedat cancel·lat, i la temporada 6 segurament està congelada per la vaga d’actors que impera a Hollywood. Cal recordar que la indústria ha arribat a un acord amb els guionistes i que, per tant, els llibrets d’aquesta recta final de la sèrie en principi s’estan treballant. Però, per desgràcia, el rodatge no es podrà dur a terme fins que els estudis arribin a un acord amb els intèrprets.

La producció de la temporada 6 es va posar en marxa abans que s’iniciés la vaga, però es va haver de frenar perquè tant els escriptors com els actors van aturar l’activitat per reivindicar un acord que millorés les seves condicions. Des d’aleshores, Netflix no n’ha realitzat comunicats oficials, però deixen entendre que esperen que els artistes es reincorporin a la feina.

Cobra Kai és un dels actius més importants de Netflix i la falta de publicació de continguts originals ja passa factura a la plataforma, que va perdre audiència entre els mesos d’agost i setembre pels seus reciclatges, malgrat que es van estrenar projectes d’èxit com el live-action de One Piece. La temporada 6 de Cobra Kai està l’espera, però segur que serà una de les primeres sèries a reactivar-se una vegada es posi fi definitivament a la vaga de Hollywood. Pel que fa a l’estrena, és millor no esperar res fins a finals de 2024 o fins i tot ja ben entrat el 2025.