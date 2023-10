La fórmula del triomf

Actualitzada 21/10/2023 a les 06:33

Amazon Prime Video va anunciar ahir la renovació de Gen V, l’spin-off de la sèrie The Boys, per a una segona temporada. Si bé encara no s’han estrenat tots els episodis d’aquesta ficció derivada, la plataforma ha avançat que encara queden fils per estirar, coincidint amb l’emissió del sisè capítol, ja disponible en el catàleg.

“Ampliar l’univers de The Boys amb una sèrie tan audaç com Gen V ha estat un viatge increïble per a nosaltres i per als nostres socis de Sony. Des de la primera conversa amb els showrunners Michele Fazekas i Tara Butters, al costat d’Eric Kripke, Evan Goldberg i Seth Rogen, sabíem que la Generació V traspassaria tots els límits”, va afirmar Vernon Sanders, director de televisió d’Amazon MGM Studios.

“El seu enfocament sense complexos és exactament el que més agrada al públic i el que ha ajudat Gen V a convertir-se en la sèrie número 1 a Prime Video en més de 130 països. És la nova sèrie original més atractiva de la plataforma aquest 2023 i estem entusiasmats que aquest increïble equip continuï relatant històries valentes i audaces”, va afegir.

La sèrie explora com es du a terme l’entrenament de la primera generació de superherois que coneixen el Compost V, els poders del qual els són injectats, en lloc de ser-los atorgats per Déu. Aquests joves i competitius herois posaran a prova els seus límits físics i morals, competint pel cobejat primer lloc a l’escola de preparació. Aviat aprendran que l’ambició comporta sacrificis i que la diferència entre el bé i el mal no és tan clara com creien.

El repartiment el formen Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas i Marco Pigossi. A més, Clancy Brown i Jason Ritter seran actors convidats, mentre reprenen els seus papers Jessie T. Usher, Colby Minifie i P. J. Byrne.