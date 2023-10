Actualitzada 21/10/2023 a les 06:35

MÚSICA

‘CANÇONS AMB TREMENTINA’

Una actriu i, alhora, cantant acompanyada de tres guitarristes reinterpreta la música tradicional popular catalana, per parlar de la discriminació per l’orientació sexual com a llegat cultural impregnat en el pensament popular dels nostres avantpassats fins a dia d’avui. Hora: 20 h. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.

‘30 ANYS DE L’ONCA, AMB GERARD CLARET’

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra celebra el seu 30è aniversari, i amb motiu d’aquesta commemoració, el violinista andorrà Gerard Claret (concertino director) dirigirà la fundació ONCA en la interpretació de dues de les obres més simbòliques de la formació andorrana. Hora: 18 h. Santuari Nostra Senyora de Meritxell. Canillo.

‘THE HAPPY GO LUCKY EN CONCERT’

Et ve de gust viatjar en el temps a través de la música? Amb The Happy Go Lucky reviurem els grans èxits del jazz, des dels anys trenta fins a l’actualitat. Hora: de 18 a 20 h. Roca & Ribes. Andorra la Vella.

CURSOS I TALLERS

‘TEATRE I CREIXEMENT’

Créixer a partir d’improvisacions teatrals grupals. Hora: de 10 a 14 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.

‘TALLER DE TARDOR’

Bolets que ballen sobre les branques molsudes, ratpenats que volen entre els arbres... Endinsa’t amb nosaltres al bosc tardorenc. Crearem meravelles residu zero i amb molt d’encant. Hora: de 16 a 17 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.

‘PAISATGE NOCTURN A L’ESTIL LASARTE’

S’interpretarà l’obra 405 & Sunset, de l’artista argentina Mercedes Lasarte. En aquesta activitat, les famílies imaginaran paisatges urbans nocturns i els plasmaran mitjançant l’ús de ceres en cartolines fosques. Hora: 11.30, 12.30, 16 i 17 h. Museu Thyssen. Escaldes-Engordany.

LLETRES

‘A LA LLUM DELS SOLSTICIS’

Passejada des de l’església de Sant Martí de la Cortinada fins a Llorts, on es farà un refrigeri al restaurant l’Ensegur. Durant el trajecte Manel Gibert Vallès farà un recorregut pels haikus dels seus llibres A l’ombra del solstici i Al sol que bat la penya. Hora: de les 10 a les 11.30 h. Església de Sant Martí de la Cortinada. Ordino.

ACTIVITATS

DIA MUNDIAL PER LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

Estands amb informació, accions artístiques, classes de zumba, tallers d’art... Activitats per sensibilitzar i conèixer de més a prop aquesta realitat. Tot el dia. Plaça de les Fontetes. La Massana.

‘LOOPS’

Loops és un joc sobre el pas del temps, un cant a la vida i a la idea de la continuïtat i l’herència explicada amb objectes, música en directe, titelles i actrius. Hora: 17 h i 18.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.

‘AU TEMPS ÒU LES ANIMAUX PARLAIENT’

Contacontes en francès. Hora: 11 h. Biblioteca comunal universitària. Museu Fàbrica Reig. Sant Julià de Lòria.