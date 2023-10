Avui, et pots adonar que una amistat és, en realitat, la teva ànima bessona. Han estat passant molt de temps junts, assistit a esdeveniments socials i han arribat a adonar-se de com esperen molt de la companyia mútua. El teu nou nivell d'afecte sembla obvi, però seria una bona idea expressar-ho amb paraules. Si no pots reunir prou valor per fer-ho, expressa els teus pensaments amb un regal.