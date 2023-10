Adeu a HBO Max

Actualitzada 17/10/2023 a les 06:56

La marca HBO dirà adeu definitivament a Europa la pròxima primavera. Així ho va confirmar ahir la companyia Warner Bros. Discovery, que va anunciar que el llançament del nou servei de streaming Max es farà oficial en aquestes dates, i de manera progressiva, al continent. Els encarregats de comunicar-ho van ser Gerhard Zeiler, president internacional de Warner Bros. Discovery, i Leah Hopper Rosa, responsable de streaming a Europa, l’Orient Mitjà i Àfrica, en el marc de la inauguració del Mipcom o Mercat televisiu internacional de Canes.

Leah Hopper Rosa va dir que el llançament de la plataforma a Europa es realitzarà a les regions nòrdica i ibèrica –que inclou Andorra, Espanya i Portugal–, i també a Holanda i Europa central i oriental. Després, tindrà lloc una altra expansió a llocs com França i Bèlgica. Concretament, els últims mercats hauran d’esperar a final del 2024.

Traient aquests països, quedaria per confirmar l’arribada de Max a les audiències del Regne Unit, Alemanya i Itàlia, on HBO té acords de producció amb la companyia europea Sky.

La notícia arriba mesos després del llançament de Max als Estats Units, una nova plataforma que combina el contingut d’HBO i Discovery+. La seva arribada a Amèrica Llatina està prevista per a final d’aquest mateix any, i després de la primera expansió en l’àmbit europeu, Warner Bros. Discovery planeja altres llançaments addicionals en territoris de l’Àsia.

Per als clients que ja siguin abonats d’HBO Max, la companyia ha assegurat que el traspàs a Max serà el més fluid possible, i que els comptes ja existents a la plataforma seran transferits automàticament, mantenint els mateixos perfils, configuracions i historial de reproducció. Amb tot, és possible que es produeixi un increment del preu de la subscripció o que s’incorporin noves tarifes.