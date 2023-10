Fiasco a 'Daredevil'

Actualitzada 16/10/2023 a les 06:55

Daredevil: Born Again farà honor al seu títol i, després del salt de l’heroi de Netflix a Disney+, renaixerà una vegada més. En aquesta ocasió, no es tracta d’un esforç per integrar una llegenda de Marvel en l’univers cinematogràfic, sinó més aviat d’esmenar un projecte que, segons el parer dels directius de l’estudi, no està complint amb les expectatives. Tant és així que, segons The Hollywood Reporter, Marvel Studios ha pres la decisió d’acomiadar els guionistes i directors de la sèrie, que va veure aturat el rodatge aquest estiu per les vagues, amb la idea de reiniciar el seu desenvolupament.

Quan les càmeres van deixar de gravar al juny, encara no s’havia arribat a l’equador de l’enregistrament dels divuit episodis que van ser encarregats de cop. Marvel Studios ha tingut l’oportunitat de valorar el metratge filmat fins aleshores, i la sentència no ha estat favorable. Els executius de la companyia, encapçalats per Kevin Feige, han considerat que la nova sèrie centrada en Matt Murdock no funciona i, en conseqüència, s’ha optat per prescindir de Chris Ord i Matt Corman, els guionistes principals, i dels realitzadors que havien estat implicats fins a l’aturada.

En aquests moments s’estan buscant nous creadors que encaixin amb la nova visió de la sèrie, que no estava sent tan directa com a Marvel li hauria agradat. De fet, Charlie Cox no s’enfundava el vestit del superheroi fins al quart episodi, ja que Ord i Corman s’havien decantat per desplegar un procedimental legal en el qual l’acció i la violència no entraven en joc de manera tan primerenca com en la versió de Netflix. Malgrat el reinici, el material filmat no es llençarà a les escombraries, almenys no tot. Marvel planeja conservar algunes escenes i el plantejament d’alguns episodis, tot i que s’introduiran nous elements perquè hi hagi més interconnexió al llarg de la temporada.

Igual que ha succeït amb les anteriors sèries de Marvel produïdes per a Disney+, Daredevil: Born Again no ha comptat amb showrunners pròpiament dits, com ha apuntat The Hollywood Rerporter. Així doncs, la supervisió radica directament en els executius i no en els creatius i, seguint els mateixos procediments adoptats amb les pel·lícules, es tracta de resoldre els problemes en la fase de postproducció.

Aquest model ha donat peu a crisis com les de Caballero Luna i She-Hulk: Abogada Hulka, que van perdre o van desplaçar els guionistes principals durant els seus respectius desenvolupaments. De la mateixa manera, l’escriptor d’Invasión secreta, Kyle Bradstreet, va ser acomiadat, així com ho va ser també, durant el rodatge, bona part de l’equip.