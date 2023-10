Sondra Radvanovsky

Actualitzada 14/10/2023 a les 06:45

L’extraordinària soprano nord-americana farà la seva presentació al Principat en el marc de la Temporada MoraBanc Andorra la Vella amb un selecte programa líric acompanyada al piano per Anthony Manoli. Hora: 20 h.Andorra la Vella.

ACTIVITATS INFANTILS

‘Taratí’ Companyia Com Sona?

Espectacle musical de mitjà format amb tres intèrprets en escena. Està pensat i dissenyat per interessar a infants de tres a vuit anys, així com els familiars. La música actua en tot moment com a eix vertebrador de l’espectacle. Hora: 10.30 h i 11.30 h. Prat del Roure. Escaldes-Engordany.

FESTIVAL DE TITELLES

‘Joc de cadires' - Cal Teatre

parla sobre la relació entre les persones i les cadires i com el lloc que ocupem condiciona el nostre punt de vista: tot depèn de la cadira des de la qual es miri. Hora: 17 h.Encamp.

‘Rigoberta i el Windigo' - Activitat Cali

Rigoberta i el Windigo és un clam d’amor a la Terra, una llegenda indígena sobre medi ambient, canvi climàtic, consum responsable, drets humans i drets dels infants, que ens empodera a canviar el món. Hora: 17 h. Sala de festes del Complex esportiu i sociocultural. Encamp.

MÀGIA

‘Màgic Històric

La màgia envairà el centre històric d’Andorra la Vella amb l’activitat. Els participants hauran d’ajudar Judini-Tortellini a trobar el seu conill.Andorra la Vella.

ACTIVITATS

Bosc i mutanya

Naturland acull la quarta edició de les Jornades micològiques Bosc i Muntanya, amb la col·laboració d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I). Hora: de 10 a 13.30 h. Naturland cota 2.000. Sant Julià de Lòria.

TALLER

Taller de dansa

Comencem a ritme de hip-hop! Tenim el plaer de presentar-vos unes grans ballarines i professionals de l’estil urbà: Berta & Clara Pons, de la CIA Brodas Bross.Escaldes-Engordany.

Taller de porteig

És molt important conèixer la forma correcta i els beneficis del porteig. Amb Criand. Hora: 10.30 h. Hotel Rock Blanc. Escaldes-Engordany.

MÚSICA

Oktoberfest

Actuacions musicals en directe. Hora: de 19.30 a 21.30 h.La Massana.Amb obres de Sweelinck, Hotteterre, Noordt, Garbizu, Cuesta i Hakim. Hora: 21.30 h.Escaldes-Engordany.

CONFERÈNCIES

‘Sabiens 3-6-9’

Misteris, enigmes, ovnis, teràpies, astrologia, teories de la conspiració, xamanisme, remeis naturals… Hora de 8.30 a 20 h.Escaldes-Engordany.

‘La volàtil substància del bell crepuscle’

Comencem la nostra agenda expositiva amb les fotografies del poeta Manel Gibert. Són imatges que acompanyen el nou llibre del filòsof i poeta. Galeria Taranmana. Escaldes-Engordany. Fins al 16 d’octubre.

Nathalie Launay



Nathalie Launay ens presenta un treball pictòric on fa ús dels codis del llenguatge científic per proposar-nos visions molt poètiques i sensitives, que ens parlen. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.

‘Els llits de la Isabel’

Mostra de treballs dels alumnes adults de La Capsa, entorn al llit, al que representa. Edifici L’Estudi. Ordino. Fins al 28 d’octubre.

‘Els 3 Paus, Pau Casals, Pablo Picasso i Pablo Neruda’

La mostra, que La Xarranca ha organitzat amb motiu de la inauguració de l’espai L’Institucional, al Parc Central, es podrà visitar amb la presència dels artistes, que faran visites guiades. Horari: tots els dies de 17 a 20 h. Diumenge, d’11 a 14 h. L’Institucional. Parc Central, Andorra la Vella. Fins al 29 d’octubre del 2023.

‘Abans miràvem la lluna per tot’

Reivindica la influència de la meteorologia en la vida quotidiana del Pirineu als segles XIX i XX. Creada i cedida per l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 4 de novembre.

‘L’Andart 23 5A’

El L’Andart és un festival andorrà que posa en valor l’expressió artística com a element de reflexió davant els reptes actuals de la societat. Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h. Pels carrers de la parròquia. Sant Julià de Lòria. Fins al 15 de novembre del 2023.

‘Fish mentality’

La mostra es compon d’una cinquantena d’obres i d’una instal·lació creades expressament i està comissariada per Esteban Andueza. Art al Set Galeria. Escaldes- Engordany