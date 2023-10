Canvi de registre

Actualitzada 14/10/2023 a les 06:43

L’humorista Berto Romero, al costat d’Andreu Buenafuente i part de l’equip de la nova sèrie El otro lado, de la qual és creador i que s’estrenarà a Movistar Plus+ el 23 de novembre, ha revelat que feia temps que volia “canviar de registre” i aprofundir en el terror i el fantàstic.

Des del Festival internacional de cinema fantàstic de Sitges, on s’han projectat tres capítols de la ficció, Romero ha explicat que després de cinc anys immers en la sèrie Mira lo que has hecho, una comèdia agredolça que també protagonitzava, tenia ganes d’introduir-se en un gènere que, com a espectador, és el que més li interessa. Per tant, ha asseverat, “es van ajuntar dos fets: la voluntat de fer una cosa nova i poder, per fi, escriure sobre alguna cosa que m’agrada”.

Romero dona vida a Nacho Nieto, un periodista especialitzat en temes paranormals que no passa per un bon moment després d’un intent fallit de suïcidi, al qual se li apareix el fantasma del mentor, el doctor Estrada, un mític comunicador sobre assumptes misteriosos (Andreu Buenafuente). Al costat d’aquests dos personatges, l’espectador coneixerà Eva (María Botto), que assisteix a un virulent cas de poltergeist al seu domicili.

Altres actors de la sèrie són el també director de cinema Nacho Vigalondo, en un convincent paper de referent del periodisme de misteri, i Eva Ugarte com a Juana, antiga mà dreta de Nacho en un programa de ràdio del qual no li van renovar el contracte.

“Amb la sèrie hem intentat portar fins a les últimes conseqüències la idea inicial de barrejar de manera equilibrada terror i comèdia”, ha assenyalat Romero. En aquest punt, ha incidit que ha intentat “no forçar el to de comèdia, que no fos massa extrem, perquè després has d’espantar i inquietar i cal equilibrar molt bé les dues coses”.