'Vikings', fi d'una era

Actualitzada 12/10/2023 a les 06:17

Durant sis temporades, la sèrie Vikingos va nodrir una fidel legió de fans atrets per un gran rigor històric (garantit pel segell d’History Channel) que no excloïa alguns esclats de gore. La producció va finalitzar el 2020, però la marca havia retingut tot el seu atractiu i MGM Television es va posar a treballar immediatament en un spin-off. El resultat va ser Vikings: Valhalla, a càrrec de Jeb Stuart, que va centrar la seva nova història en les vivències reals dels guerrers Leif Eriksson, Freydis Erikdsotter i Harald Sigurdsson.

Valhalla va trobar lloc en el catàleg de Netflix, i va ser aquí on va estrenar amb èxit de crítica i públic dues temporades. Els seguidors esperen la tercera per al 2024, però ara ho faran amb una perspectiva agredolça: el pla és que amb aquesta nova entrega la sèrie conclogui definitivament. MGM i Netflix han acordat posar-hi el punt final amb el beneplàcit de Stuart, que assegura haver donat amb un desenllaç satisfactori a la trama. “Estic molt agraït d’haver tingut tres temporades per relatar les històries de Leif, Harald i Freydis”, va declarar el showrunner al mitjà especialitzat Variety.

“Des del principi vaig saber que volia mostrar l’evolució de com tres dels vikings més famosos es van convertir en les icones que coneixem avui dia, i ho vam aconseguir. Espero que quan el públic vegi la nova temporada s’emocioni amb les noves fites a les quals hem portat aquests herois”, va subratllar.

“Des que vam iniciar aquest projecte ara fa cinc anys he treballat intensament amb un increïble equip, per crear un viatge que tots esperàvem que fos satisfactori”, va afegir Stuart, sent conscient que Valhalla podria haver continuat de manera indefinida. “Amb figures històriques reals sempre hi ha més aspectes de les seves vides que poden ser explorats, però tenia sentit que el viatge acabés amb la nostra tercera temporada.”