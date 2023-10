Sempre és bo tenir una actitud flexible, sobretot avui. El vostre poder d'adaptació podria ser posat a prova quan us trobeu enmig d'emocions inconstants i d'actituds rebels. No t'obsessions per obtenir respostes directes de la gent avui, ja que tenen propensió a estar tan confosos com tu sobre certes qüestions. Relaxa't i no et compliquis.