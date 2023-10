Conveni ratificat

El gremi de guionistes de Hollywood va ratificar la matinada d’ahir (hora d’Andorra) el nou conveni col·lectiu amb els estudis de cinema i televisió, posant així el punt final a la vaga que havia paralitzat la indústria des del maig passat. El 99% dels treballadors sindicalitzats, uns 8.500, va votar a favor del nou conveni, segons va anunciar el sindicat de guionistes (WGA, en anglès) en un comunicat.

Els guionistes van donar llum verda al document pactat al setembre per la WGA i l’Aliança de Productors de Cinema i Televisió (AMPTP, en anglès), que engloba els principals estudis de Hollywood, després de mesos de negociacions. Aquest principi d’acord havia permès aixecar de manera temporal l’aturada que va arrencar el 2 de maig, tot i que estava pendent de la ratificació dels treballadors per evitar que la vaga es reprengués.

El nou conveni estarà vigent fins a l’1 de maig del 2026 i preveu exigències dels guionistes, com ara millores de les condicions laborals, limitacions a l’ús de la intel·ligència artificial en l’escriptura de guions i un augment de les retribucions per les reproduccions en streaming.

La fi de la vaga permet reactivar en part la indústria de Hollywood i que tornin a la pantalla petita programes cèlebres com Saturday Night Live, que reprèn l’emissió dissabte. El sindicat de guionistes, no obstant això, no dona la lluita totalment per tancada i va oferir suport al sindicat d’actors (SAG-Aftra), també en vaga per una millora de les seves condicions.

Les protestes dels actors i guionistes, les primeres que es duen a terme de manera conjunta en 60 anys, han afectat destacades produccions, com Dune: Part Two, de Denis Villeneuve, i Challengers, de Lucca Guadagnino, que han hagut de posposar l’estrena al 2024.