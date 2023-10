Club de lectura Liter’Art:  ‘Les altures’, de Sebastià Portell

Actualitzada 11/10/2023 a les 06:27

Un espai obert a tothom, especialment als que volen atansar-se al món de la literatura a través de l’art o a l’art a través de la literatura. Club de lectura, una porta d’entrada a l’art, a través d’una selecció d’obres de diferents procedències. Apropeu-vos a comentar i compartir aquestes lectures. Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.

ENTREVISTES

Joan-Lluís Lluís. ‘Junil a les terres dels bàrbarS’

L’autor poeta, traductor, assagista i novel·lista ha rebut diversos premis, com el Sant Jordi o el premi Òmnium. Ens presentarà aquest viatge per l’imperi romà, una gran novel·la d’aventures. L’entrevista serà realitzada per Arnau Colominas, de Culturàlia. Hora: 19 h. Biblioteca Comunal. Encamp.

TALLERS

Taller 'Tribu Criand'

Amb La Tribu, amenitzada per les nostres llevadores de Criand, tractarem temes interessants basats en l’evidència científica sobre la maternitat i la criança. Hora: 11 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

CONFERÈNCIES

‘Cal Pal, cultura i identitat’. Programa ‘refugiats: El paper de la dona en moments de conflicte’

La taula rodona comptarà amb una primera part dedicada a la memòria històrica per recordar el paper de les dones que van ser refugiades a Andorra i les que van acollir refugiats, ja fos a la cuina, als camins o a les xarxes. Hora: 18.30 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.

Xerrada: ‘Què ens pot aportar un ‘plugin de chatgpt’ al nostre negoci?’

Xerrada amb Eric Risco, IT Jobs Andorra. Hive five & Ingeni sessions. Inscripció prèvia. Activitat gratuïta. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

Xerrada: ‘depuració del fetge’

El nostre cos és el nostre temple. Tenim un gran filtre, el fetge, un òrgan oblidat als nostres temps. En aquesta xerrada aprendrem com depurar-lo i cuidar-lo. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘La volàtil substància del bell crepuscle’

Comencem la nostra agenda expositiva amb les fotografies del poeta Manel Gibert. Són imatges que acompanyen el nou llibre del filòsof i poeta. Galeria Taranmana. Escaldes-Engordany. Fins al 16 d’octubre.

Nathalie Launay



Nathalie Launay ens presenta un treball pictòric on fa ús dels codis del llenguatge científic per proposar-nos visions molt poètiques i sensitives, que ens parlen.Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.

‘Els llits de la Isabel’

Mostra de treballs dels alumnes adults de La Capsa, entorn al llit, al que representa. Edifici L’Estudi. Ordino. Fins al 28 d’octubre.

‘Els 3 Paus, Pau Casals, Pablo Picasso i Pablo Neruda’

La mostra, que La Xarranca ha organitzat amb motiu de la inauguració de l’espai L’Institucional, al Parc Central, es podrà visitar amb la presència dels artistes, que faran visites guiades. Horari: tots els dies de 17 a 20 h. Diumenge, d’11 a 14 h. L’Institucional. Parc Central, Andorra la Vella. Fins al 29 d’octubre del 2023.

‘Abans miràvem la lluna per tot’

Reivindica la influència de la meteorologia en la vida quotidiana del Pirineu als segles XIX i XX. Creada i cedida per l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 4 de novembre.

‘L’Andart 23 5A’

El L’Andart és un festival andorrà que posa en valor l’expressió artística com a element de reflexió davant els reptes actuals de la societat. Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h. Pels carrers de la parròquia. Sant Julià de Lòria. Fins al 15 de novembre del 2023.

‘Fish mentality’

La mostra es compon d’una cinquantena d’obres i d’una instal·lació creades expressament i està comissariada per Esteban Andueza. Art al Set Galeria. Escaldes- Engordany.