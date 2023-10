Espectacle de dansa per la festa nacional d'Espanya

Actualitzada 10/10/2023 a les 11:16

L'ambaixada d'Espanya organitza l'espectacle Picasso en danza de la Compañía Ibérica de Danza amb motiu de la celebració de la festa nacional d'Espanya. La representació recrea l'univers femení del pintor i la figura de l'artista que va trascendir el món de l'art i va marcar les dones que van compartir la seva vida i a més va influenciar la seva obra, segons descriuen des de l'ambaixada. I destaquen que a l'escenari es crea amb el moviment i l'espai sonor una atmosfera atemporal en un univers on conviuen la tradició i la dansa d'autor, des del neofolk al flamenc.L'espectacle serà dijous a les 20.30 hores al Centre de Congressos d'Andorra la Vella i es fa amb el patrocini de Creand Crèdit Andorrà i la col·laboració del comú de la capital. Les entrades s'han de demanar amb cita prèvia reservant la invitació al correu electrònic emb.andorra@maec.es.La Compañía Ibérica de Danza va ser fundada el 1993 per Manuel Segovia, que va rebre el premi nacional de danza a la creación a Espanya, i per Violeta Ruiz del Valle i ha actuat a escenaris de més de trenta països que combinen tradició i avantguarda. L'ambaixada emmarca l'espectacle també en la Presidència d'Espanya al Consell de la Unió Europea i del 50è aniversari de la mort de Pablo Picasso, segons indica en una nota de premsa.