'Crims' evoluciona

Actualitzada 10/10/2023 a les 06:38

El periodista Carles Porta acaba d’estrenar al Festival de Cinema de Sitges els dos primers capítols de Luz en la oscuridad, el nou true crime que arribarà a la plataforma Movistar Plus+ el 31 d’octubre. En una entrevista amb l’ACN, el també escriptor i guionista ha afirmat que aquesta nova proposta “és una evolució de Crims cap al cinema”, amb un tractament visual més proper al setè art i a la ficció, i ha destacat que a la sèrie no busquen tant fer por o espantar, com atrapar.

Porta ha volgut deixar clar que seguirà fent el programa Crims tants anys com puguin i en català, però que també volia fer un pas més enllà amb Movistar Plus+. “L’objectiu és atrapar des d’allò visual fent aquest salt cinematogràfic que encara no havíem pogut fer”, insisteix.

El periodista assegura que la millor guionista és la realitat: “És difícil que un guionista s’inventi coses tan potents com et dona la realitat des del crim de la guàrdia urbana fins al cas de Daniela, dulce y bella, que és com es titula la primera història que estrenen a Luz en la oscuridad. Una de les màximes que van repetint al llarg de la nova sèrie és que tot sembla una pel·lícula, però és real. “El que té més força és que el que nosaltres expliquem és real, però ho fem d’una forma que sembla un film”, puntualitza.

Luz la oscuridad inclou casos de diferents parts d’Espanya i no hi entra Catalunya. Daniela, Dulce y Bella narra una història que va tenir lloc a Aragó l’estiu del 2019: diversos homes que quedaven amb noies a través de la xarxa de contactes Badoo a la recerca de sexe esporàdic “van acabar torturats i algun va ser assassinat”. De fet, les promeses de sexe i diversió es van acabar convertint en segrest, extorsió i robatoris amb violència. El segon cas presentat aquests dies al Festival de Sitges, El niño pintor, tracta sobre un nen de 13 anys que era un pintor amb molt de talent i va desaparèixer a Màlaga l’any 1987.