Un final justificat

Netflix va estrenar el passat 21 de setembre la quarta i última temporada de Sex Education. Ara, quan ja han passat prop de tres setmanes, Laurie Nunn ha volgut explicar per què la seva sèrie acaba en aquest moment, quan encara és una de les més populars de la plataforma.

La showrunner de la ficció ha revelat a The Hollywood Reporter que el seu pla inicial no era tancar Sex Education en el quart lliurament, però que la decisió va sorgir a mesura que avançava l’escriptura dels nous capítols, fet i fet els últims de la reeixida producció britànica. “Va començar a quedar clar que els personatges i les trames estaven arribant a una conclusió natural i em vaig sentir molt feliç de saber on els deixàvem. De sobte va semblar que era el moment adequat per acabar la sèrie”, comenta Nunn al mitjà nord-americà.

La creadora reconeix que “hi ha pros i contres” en aquesta decisió. Entre els segons hi ha el fet que encara no ha assimilat que la sèrie ha arribat al final: “No he tingut temps els últims dos anys per processar-ho. Estic a punt d’acceptar-ho ara”.

Laurie Nunn assegura, a més, que Sex Education “definitivament podria haver continuat” més enllà de la quarta temporada, però que les sèries adolescents tenen el hàndicap de l’edat dels protagonistes: “Tots som més grans que quan comencem, així que crec que en una sèrie d’adolescents sempre hi ha una espècie de punt final perquè els actors no poden interpretar adolescents per sempre”. Cal recordar, en aquest sentit, que una de les protagonistes, Emma Mackey (Maeve), va anunciar al febrer que no seria en una hipotètica cinquena temporada.

Per tot plegat, Nunn recalca que la sèrie acaba en “el moment adequat”. Una decisió que celebra i per la qual se sent “molt afortunada”, perquè ha pogut finalitzar la ficció “en els meus propis termes”. “No tots els guionistes poden fer-ho”, afegeix, alhora que recalca que “va ser realment catàrtic poder deixar aquests personatges en un punt amb el qual em sentia feliç”.

Sobre això últim, la pregunta sorgeix per si sola: hi haurà algun spin-off de Sex Education en el futur? La showrunner no ho descarta, tot i que tampoc és la seva prioritat, ara mateix. “Hi ha moltes vies diferents per explorar més aspectes de Moordale. Realment, em van encantar alguns dels nous personatges que van arribar a la quarta temporada. Potser seria genial veure’n més coses, però, si soc honesta, no estic pensant en aquest moment en cap spin-off. Simplement em prenc un descans i estic coneixent el que sent el meu cervell sense escriure Sex Education per un temps”, afirma.