No et sorprenguis si no passes gaire temps a casa avui. Tots els senyals indiquen que és més probable que estiguis fora de casa, de compres, fent visites, o potser assistint a un sopar especial oa un concert. Hi ha una sèrie d'activitats per a la família que no et voldràs perdre, així que no deixis que els teus amics et distreguin amb massa compres o esports a la televisió.