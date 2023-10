El cost de la vaga.

Actualitzada 08/10/2023 a les 06:56

Els preus de Netflix podrien pujar pròximament, un cop que les vagues d’actors i guionistes de Hollywood acabin de manera definitiva. L’acord no sortirà gratis a ningú: els estudis de cinema i televisió hauran de cedir en les principals demandes dels sindicats, com ara millors salaris i protecció laboral contra l’ús de la intel·ligència artificial, entre altres peticions. Però també hi haurà un cost per als consumidors: les plataformes d’streaming apujaran les seves tarifes per poder cobrir el forat econòmic que han deixat aquests mesos d’aturada.

Disney+ i Amazon Prime ja van anunciar recentment que introduiran anuncis (i que qui no els vulgui veure, haurà de pagar més). I la següent serà Netflix, segons han donat a conèixer aquesta setmana diversos mitjans, entre els quals The Wall Street Journal. Després d’introduir fa només uns mesos un pla amb anuncis per pal·liar la pèrdua de clients que va patir després de limitar els comptes compartits, la plataforma que lidera el sector planeja apujar el preu de nou. Ho farà en diversos mercats, però probablement començarà pels Estats Units i el Canadà i després expandirà aquesta política a altres països.

De moment es desconeix en quant apujarà Netflix els preus ni quan entrà en vigor exactament aquesta mesura, ja que des de la plataforma s’han negat a comentar uns rumors que semblen cada vegada més certs. La iniciativa se sumaria a altres jugades restrictives de Netflix, com la que va prendre a principis d’any, quan va limitar l’ús compartit de contrasenyes i va començar a cobrar un suplement per compartir el compte amb algú aliè a la llar.

Amb la vaga d’actors encara en marxa –aquests dies el sindicat del sector continua negociant amb les productores una sortida a la crisi–, i la de guionistes en suspens mentre voten les condicions del nou conveni col·lectiu, Netflix estaria a l’espera d’un desenllaç favorable. Una vegada que els autors i els intèrprets tornin a la feina, és probable que s’estrenin moltes sèries i pel·lícules que la plataforma pugui utilitzar per a justificar la pujada. Des de fa aproximadament un any, el cost dels principals serveis sense publicitat ha pujat al voltant d’un 25%, ja que les empreses d’entreteniment intenten rendibilitzar al màxim els seus continguts.