Actualitzada 07/10/2023 a les 06:55

RUTES

RUTA DE LES MOLES FARINERES

La ruta de les moles farineres és un itinerari que va de la Cortinada a Ordino amb una durada aproximada de tres hores i en què la guia trasllada el visitant als segles XVII i XVIII per explicar per què a Ordino hi havia 23 moles farineres, com funcionaven, de qui eren i com arriben als nostres dies. Hora: 9.30 h. Ordino.

VISITA

VISITA TEATRALITZADA AMB SÀNCIA DE CAL FOGUETÓ

Sància de Cal Foguetó, trementinaire de Sant Julià de Lòria i descendent de bruixes il·lustres, ens obrirà les portes de la Sala Sergi Mas per explicar-nos l’exposició Abans miràvem la lluna per tot. Hora: a les 12 h i a les 18 h. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.

TALLERS

TALLER DE FOTOGRAFIA

Segona part del taller de fotografia que es va realitzar el 15 de juliol passat. No cal haver fet la primera part del taller per apuntar-se a la segona. Hora: de 9.30 a 17.30 h. Casa de la Muntanya. Ordino.

‘CONSTEL·LACIONS FAMILIARS SISTÈMIQUES’

Des de la mirada de la descodificació biològica, amb La Consulta i Centre Taho. Hora: de 10 h a 14 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

ASPECTES NEUROPSICOLÒGICS, COMORBILITATS I DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL

Formació específica en els aspectes neuropsicològics i els avenços en TDAH, les comorbiditats, el diagnòstic diferencial i les estratègies d’abordatge adreçada a tots els especialistes implicats, professionals de la salut, de l’educació i interessats afectats i no afectats pels trastorns. Impartit per Javier Tirapu Ustarroz. Hora: de 15.30 a 20.30. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

MUNDIAL DE X-TRIAL 2023

Els aficionats a aquest esport podran gaudir de les cabrioles acrobàtiques dels millors pilots, que desafiaran la gravetat per superar les diferents zones instal·lades a la pista del pavelló de la capital. Poliesportiu d’Andorra. Andorra la Vella.

CONCERT I VISITA

ESTER SÁNCHEZ I UNAI GUTIÉRREZ

Duo de vents - Cicle 30 anys de clàssica. 11.30 h: visita a l’església. 12 h: concert. Església Santa Coloma. Andorra la Vella

ÀLEX ARAJOL I JORDI ALBELDA

Duo Dolce Corda - Cicle 30 anys de clàssica. 11.30 h: visita a l’església. 12 h: concert. Església Santa Coloma. Andorra la Vella

EXPOSICIONS

‘ELS LLITS DE LA ISABEL’

Mostra de treballs dels alumnes adults de La Capsa, sobre el llit, el que representa. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 28 d’octubre.