El retorn de 'Loki'

Actualitzada 07/10/2023 a les 06:51

Loki, la sèrie amb més èxit en la història de la plataforma Disney+, acaba d’estrenar la segona temporada més de dos anys després del final de la primera, amb una trama carregada de nous bucles temporals i el fitxatge estrella del vietnamita Ke Huy Quan, que debuta en l’univers Marvel.

El personatge del Déu de l’Engany (Tom Hiddleston) torna a la pantalla petita per enfrontar-se a les conseqüències de les decisions preses per Sylvie (Sophia di Martino) –la seva alter ego en el multivers– mentre col·labora amb Mobius M. Mobius, Hunter B-15 i altres membres de l’Autoritat de Variació Temporal (TVA). Aquesta organització fictícia que monitora les línies de temps en aquesta sèrie, la primera a apostar fermament pels diferents multiversos, torna a adquirir un paper cabdal en el segon lliurament de Loki, que consta de sis episodis en total.

I és que l’inici d’aquesta temporada connecta amb el final de la primera mitjançant l’assassinat d’El qui roman, una variant de Kang, a les mans de Sylvie, la qual cosa va provocar la creació d’un caos de realitats paral·leles. Així, Loki 2 combina originalitat gràcies a noves subtrames i personatges, com el del mateix Ke Huy Quan, juntament amb la familiaritat d’eines de ficció recognoscibles i salts temporals que, per a part de la crítica, ja fan d’aquesta sèrie fins i tot una cosa “predictible”.

No obstant això, per a d’altres experts el que fa “diferent” aquesta sèrie és la construcció dels seus protagonistes i les relacions que mantenen, entre altres, Loki i Mobius, per la qual cosa el pes de la narració ja no recau tant en Hiddleston i s’aporta més varietat i profunditat a l’elenc.

Kevin R. Wright, coproductor executiu, va incidir en aquest aspecte en una entrevista amb EFE prèvia al llançament, en què va afirmar que “un dels motius” pels quals la sèrie és popular és perquè “no és habitual que es treballi tant amb els actors l’apartat filosòfic que ho impregna tot”.

Al costat de Tom Hiddleston i Di Martino, l’espectador tornarà a veure en acció Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong, Jonathan Marjors i Owen Wilson. A més, s’uneixen al repartiment el ja citat Ke Huy Quan, Rafael Casal, Kate Dickie i Liz Carr.

Per part seva, Eric Martin exerceix de nou com a guionista principal, mentre que Justin Benson i Aaron Moorhead assumeixen les tasques de direcció.

Després d’un any en el qual Disney acumula diversos fracassos amb títols com Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Secret Invasion o Indiana Jones: Dial of Destiny, Loki 2 es presenta com un potencial èxit abans que acabi aquest curs.