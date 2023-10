La ira està a punt per agitar-se dins teu avui, així que vés amb compte amb les accions que puguin manifestar-se com a conseqüència d'aquest poderós sentiment. Feu el que pugueu per trobar l'origen profund d'aquesta ira. Si es tracta d'una evident injustícia, mira la situació com una oportunitat per al canvi, i treballa per canviar allò que porti aquesta violació de la justícia i la igualtat.