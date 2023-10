Recorda que tot i que hi ha tensió i caos per tot arreu, no t'ha d'afectar. El teu lema ha de ser que "hi ets, però no n'ets". La base de la majoria de les disputes es redueix a la lluita entre allò vell i allò nou. Tracta de no deixar que les seves batalles siguin les teves. Aprèn-ne estant prou a prop com per observar i entendre, però prou lluny perquè mantinguis les mans netes.