Actualitzada 02/10/2023 a les 06:25

ACTIVITAT

ESCAPELAND - EL MAG TAXIDERMISTA

Fa uns anys a Ordino hi vivia el misteriós il·lusionista Pau Xavier, que també era taxidermista de professió. Un bon dia va desaparèixer sense deixar rastre, i amb ell, un valuós secret que va quedar amagat pels carrers d’Ordino. Us atreviu a resoldre el misteri? Per diferents indrets la parròquia. Ordino.

EXPOSICIONS

‘EFÍMER’

Mostra de fotografies que capturen la desconstrucció de l’antiga plaça de braus: maquinària, operaris, l’arquitectura mateixa; tot es captura fantasmagòricament, sense matèria, com un procés més que un instant. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.

‘NOTES SOBRE L’ANTROPOCÈ’

Reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’octubre.

‘ABANS MIRÀVEM LA LLUNA PER TOT’

Reivindica la influència de la meteorologia en la vida quotidiana del Pirineu als segles XIX i XX. Creada i cedida per l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, la mostra es completa amb peces de Patrimoni Cultural d’Andorra vinculades amb antigues formes de predicció del temps o de protecció davant de tempestes o pedregades. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 4 de novembre.

‘NATHALIE LAUNAY’

Nathalie Launay, biòloga de professió i alumna de l’Escola d’Art Andorra la Vella. Les seves investigacions i treballs de laboratori amb el llenguatge genètic la porten a desenvolupar una visió on la seqüència i el codi la interpel·len, sent elements que s’instauren en la seva pintura, aportant a la vegada una càrrega poètica.Andorra la Vella. Fins al 26 d’octubre.

‘ELS LLITS DE LA ISABEL’

Mostra de treballs dels alumnes adults de La Capsa, entorn al llit, al que representa. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 28 d’octubre.

‘LA VUELTA’

Una exposició temporal per donar a conèixer les estratègies i les situacions de carrera que es donen en el ciclisme, tot posant-nos en la pell d’un ciclista que està recorrent les 21 etapes que conformen aquesta gran volta. Un viatge des de l’etapa pròleg fins al podi final.Andorra la Vella. Fins al 6 de gener.

‘KHRÔMA. L’UNIVERS EMOCIONAL DEL COLOR’

El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la seva setena mostra titulada KHRÔMA. L’univers emocional del color, una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra. Museu Thyssen. Escaldes-Engordany. Fins al 7 de gener.

‘REFUGIATS. ANDORRA, PAÍS D’ACOLLIDA’

La mostra vol retre homenatge a tots els refugiats que han passat pel Principat d’Andorra i plantejar una reflexió sobre el moment actual.Fins al 16 de març.